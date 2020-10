By Bayo Onanuga

All indications are that Governor Rotimi Akeredolu of Ondo state has won re-election by a very comfortable margin.

This is judging by the results declared already by over 90 percent of the 3009 polling units, uploaded on INEC portal, inecelectionresults.com as at 2100GMT.

From the 2,740 results made available online, Akeredolu is ahead in many of the 18 local governments, and running cheek and jowl with the PDP candidate, Eyitayo Jegede in some.

The only council where Akeredolu may come in second is Akure South, the home council of the PDP candidate, Jegede.

Akeredolu, from the returns seen by P.M.NEWS has routed Jegede in Owo, Odigbo, Ile-Oluji, Irele, Idanre and Ondo West.

The third major candidate, Agboola Ajayi is trailing the two leading candidates in all the councils, although he showed some strength in Odigbo LGA.

INEC will soon start announcing the collated results, council by council.

But ahead of the official announcement some APC organs, are already having a foretaste of victory.

The APC UK exuberantly tweeted: “Haaa! The widening margin is ASTOUNDING!”

The APC UK added: “With the results trickling in now, Governor @RotimiAkeredolu appears to be observing ‘electoral social distancing’ in the gubernatorial race to Alágbàká House. Aketi is widening the gap!#Aketi4Plus4Assured ”

Here are some of the results from the 2704 polling units available:

Akoko South West

Ward Result Okia/Korowaa/Simerin/UBA

APC 1720

PDP: 1160

ZLP: 221

Ward Result Oka II Ikanmu

APC 1377

PDP: 1036

ZLP 107

Owo LGA

Ward : 09 Isuada/ Ipenmen/ Idasan/ Obasooto

Polling Unit : 018

PDP- 13

APC- 262

OSE LGA Ward 10

Unit 2

APC: 85

PDP: 36

ZLP: 0

Total accredited votes: 128

OSE LGA Ward 10

Unit 2

APC: 85

PDP: 36

ZLP: 0

Odigbo Local Government.

Ward: 10 ( Ore 1)

Polling Unit: 003 ( St Paul’s Pry Schl.)

APC- 179

PDP-68

ZLP-57

Ward 10 Ore 1

PDP:54

APC: 209

ADC: 6

ZLP: 49

Odigbo LGA Ward 07

PU/24/13/07/11

APC-74

PDP-29

ZLP-4

Ward 07

PU/24/13/07/010

APC-36

PDP-16

ZLP-1

Ward 07

PU/24/13/07/007

APC-75

PDP-26

ZLP-9

LP-1

Ward 10 Ore 1

Polling unit: 13

APC: 109

PDP: 35

ZLP: 55

PU 021, Ward 10, Ore 1, Odigbo LGA

APC — 188

PDP — 22

ZLP — 55

Odigbo local government

Ward 10 Ore 1

Polling unit: 13

APC: 109

PDP: 35

ZLP: 55

Odigbo LGA

Ward 10 Ore 1

PDP:54

APC: 209

ZLP: 49

Odigbo LGA

Ward 07

PU/24/13/07/007

APC-75

PDP-26

ZLP-9

LP-1

Odigbo LGA

Ward 07

PU/24/13/07/010

APC-36

PDP-16

ZLP-1

Odigbo LGA

Ward 07

PU/24/13/07/11

APC-74

PDP-29

ZLP-4

Odigbo Local Government.

Ward: 10 ( Ore 1)

Polling Unit: 003 ( St Paul’s Pry Schl. )

APC- 179

PDP-68

ZLP-57

Odigbo Local Government.

Ward: 10 ( Ore 1)

Polling Unit: 002 ( St Paul’s Pry School.)

APC- 181

PDP-67

ZLP-57

PU 006, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 104

PDP — 54

ZLP — 30

PU 019, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 126

PDP — 64

ZLP — 30

PU 013, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 145

PDP — 115

ZLP — 37

PU 002, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 94

PDP — 36

ZLP — 25

PU 007, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA

APC — 108

PDP — 84

ZLP — 22

Owo LGA

Ward : 11 (Uso / Emure Ile)

Polling Unit : 017

PDP- 28

APC- 80

ZLP- 2

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 04, PU 003

APC – 201

PDP – 109

ZLP – 13

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 02, PU 006

APC – 104

PDP – 161

ZLP – 30

Ward: Mahin III, PU: 015

APC-76,

PDP-37,

ZLP-15

TOTAL 131

Odigbo local government

Ward 13 Ebijan

Polling Unit 5, collation centre Obajare

Zenith: 21

PDP: 37

APC: 93

Owo LGA

Ward : 11 (Uso / Emure Ile)

Polling Unit : 019

PDP- 16

APC- 69

Owo LGA

IJEBU 11 Ward 05

PU 006

Governor Akeredolu’s polling unit

APC – 413

PDP – 12

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 04, PU 006

APC – 158

PDP – 95

ZLP – 9

Odigbo Local Government.

Ward 08 Odigbo, PU 012

APC – 203

PDP – 55

ZLP – 31

PU 007, Ward 03, Ajue, Odigbo LGA.

APC — 91

PDP — 39

ZLP — 26

PU 008, Ward 03, Ajue, Odigbo LGA.

APC — 147

PDP — 68

ZLP — 22

PU 010, Ward 03, Ajue, Odigbo LGA.

APC — 111

PDP — 86

ZLP — 21

Odigbo Local Government.

Ward: 08 ( Odigbo)

Polling Unit: 003 Town Hall area.

APC- 145

PDP-115

ZLP-37

PU 014, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 171

PDP — 56

ZLP — 41

PU 001, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 107

PDP — 103

ZLP — 38

Ondo East

Ward 1 Ateru/Atasan/Igba, polling unit 4 Igba St Edward primary school.

PDP-81

APC-281

ZLP-134

Owo LGA

Ward : 11 (Uso / Emure Ile)

Polling Unit : 020

APC- 86

PDP- 25

ZLP- 01

Akoko Southwest LGA,

Ward 07 Oka v a Owalusin / Ayepe

PU 011 Ayepe 1, Agbadotun Quarters

APC – 86

PDP – 223

ZLP – 10

PU 007, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 108

PDP — 84

ZLP — 22

PU 002, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 94

PDP — 36

ZLP — 25

PU 013, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 145

PDP — 115

ZLP — 37

LGA: IDANRE

Ward: 02

Polling Unit: PU 09A, St Andrews Area, Alade/Atosin

APC: 117

PDP: 65

ZLP: 37

PU 019, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 126

PDP — 64

ZLP — 30

PU 006, Ward 08, Odigbo, Odigbo LGA.

APC — 104

PDP — 54

ZLP — 30

Ward 03, PU 006 Odole Area, Idale-Lemikan Idanre LGA.

PDP: 096

APC: 122

ZLP: 091

LGA: IDANRE

Ward: 02

Polling Unit: PU 09B, St Andrews Area, Alade/Atosin

APC: 86

PDP: 63

ZLP: 26

Odigbo Local Government.

Ward: 10 ( Ore 1)

Polling Unit: 002 ( St Paul’s Pry School.)

APC- 181

PDP-67

ZLP-57

Ose LGA

Ward 10 Unit 9

APC: 61

PDP: 117

ZLP: 14

Owo LGA

Ward : 08 Isaipen Polling Unit : 016

PDP- 19

APC- 73

ZLP- 04

Ondo West Local government

Ward 11

Polling Unit 019 Open Space at Olamojiba (SABO 111) 1

APC- 035

PDP- 030

ZLP- 029

OSE LGA Ward 10 Unit 2

APC: 85

PDP: 36

ZLP: 0

Àkúré South LGA Ward 4 – Ijomu/Obanla

PU 18 – Ijapo – Cosmic Hotel

APC – 47

PDP – 142

ZLP – 15

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 04, PU 003

APC – 201

PDP – 109

ZLP – 13

Ward 09, PU004 (Oloba Junction) of Akure North LGA

PDP: 128

APC: 156

ZLP: 021

Akoko NorthWest LGA Ward : 03- Okeagbe

Polling Unit : 007

PDP – 38

APC – 63

ZLP – 11

Ward 04, PU 007 Methodist Primary School, Idale-Logbosere Idanre LGA.

PDP: 66

APC: 143

ZLP: 036

Àkúré South LGA Ward 4 – Ijomu/Obanla

PU 15 – Ijapo – Ijapo High School

PDP – 144

APC – 96

ZLP – 14

LGA: IDANRE

Ward: 10

Polling Unit: PU 09, Ita Olorun/Iloro I&II, L.A School, Owena/Apoumulona.

APC: 165

PDP: 113

ZLP: 51

Ifedore LG,ward 01, PU 006,

APC – 83,

PDP – 89,

AKURE SOUTH LOCAL GOVERNMENT

Ward 11 – Owode/Imuagan Polling Unit 026

ZLP – 09

APC – 64

PDP – 163

OSE LGA

Ward 5 ifon

APC-103

PDP-741

ZLP-15

Owo LGA Ward : 11 (Uso / Emure Ile)

Polling Unit : 03

PDP- 73

APC- 19

Akoko South-East LG

ITOTO IPE II RA 05 PU 09

APC – 122

PDP – 67

ZLP – 12

Akoko South-East LG IGBEDE QTRS IPE II RA 05 PU 07

APC – 112

PDP – 55

ZLP – 9

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 04, PU 006

APC – 158

PDP – 95

ZLP – 9

Ward 03, Ajue, Odigbo LGA. PU: 012

APC — 138

PDP — 98

ZLP — 47

Odigbo local government.

Pu 013, Ward 03- Ajue,

APC- 81

PDP- 141

ZlP – 40

PU 009, Ward 03- Ajue, Odigbo LGA.

APC — 102

PDP — 111

ZLP — 11

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 01, PU 006

APC – 112

PDP – 87

ZLP – 12

PU: 017 APOI III LG: Ese Odo

APC : 71

PDP : 21

PU 1, Methodist Primary School, Irele 1, Irele LGA (Ondo South Sen. District)

APC – 107

PDP – 58

ZLP – 45

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 01, PU 007

APC – 61

PDP – 111

ZLP – 18

Okitipupa LG Ode Aye I

PU 003: Methodist primary school

APC: 68

PDP: 49

ZLP: 55

Irele LGA Pu1

Ward 6 Irele 1

ZLP 59

APC 113

PDP 48

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA

Ward 01, PU 003

APC – 80

PDP – 71

ZLP – 21

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 01, PU 002 (Ondo state commissioner of finance PU)

APC – 156

PDP – 78

ZLP – 09

Ward PU: 11 Akoko Southwest

ZLP – 3

APC – 117

PDP – 125

Akoko NorthWest LGA Ward: 03- Okeagbe

Polling Unit: 010

PDP – 56

APC – 84

ZLP – 17

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA

Ward 04, PU 004

APC – 120

PDP – 112

ZLP – 15

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 01, PU 006

APC – 112

PDP – 87

ZLP – 12

Akure North Ward 11 PU 03

ZLP – 15

APC – 119

PDP – 110

Akoko North East

Ward: 11 Oorun I PU 006

APC: 124

LP: 1

PDP: 52

ZLP: 9

Akoko NorthWest LGA Ward : 03

Polling Unit : 002 , St Moses Orimade Primary school.

PDP – 74

APC – 150

ZLP – 14

Akoko South West LGA 04 Ward 15 Oba II

PU 003 Olope I, Open Space Cooperative.

APC – 91

PDP – 72

ZLP – 13

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 01, PU 007

APC – 61

PDP – 111

ZLP – 18

Àkúré South LGA Ward 4 – Ijomu/Obanla

PU 20 – Ado Road – AP filling station

APC – 68

PDP – 124

ZLP – 15

AKURE SOUTH LOCAL GOVERNMENT Ward 04 – Ijomu/Obanla

Polling Unit 007

ZLP – 13

APC – 101

PDP – 288

Rejected – 26

Ondo West Local government

Ward 11

Polling Unit 012 Orimolade Grammar School Ebute Ayo 1

APC – 89

PDP – 47

ZLP – 82

Akure North Ward 11 PU 03

ZLP – 15

APC – 119

PDP – 110

LGA: IDANRE

Ward: 07

Polling Unit: PU 03 Akinnayajo Area C.S.A store.

APC: 156

PDP: 118

ZLP: 23

Ifedore LG, ward 03, PU 004

APC- 71

PDP- 131

ZLP- 70.

Ile-Oluji/Oke-Igbo LGA (Ondo South Sen. District)

Ward 04, PU 004

APC – 120

PDP – 112

ZLP – 15