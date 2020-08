Talented Nigerian rapper, Sodiq Abubakar Yusuf, popularly known by his stage name CDQ, is out with the official music video of his new single titled “Vaseline.”

The song was produced by the usual suspect Vice Beatz while the video was directed by the creative Dr Nell.

See Lyrics here:

Ma fi para

Ma fi para

Ko she Vaseline

Ma fi para

Ma fi para

Ko she adiagbon

Ma fi para

Ma fi para

No be Vaseline

Ma fi para

Ma fi para

Ko she adiagbon

Ma fi para

Iyawo landlord e ma fi para

To ba gbe sunmo e ko lo ma fi para

Tiwa gbe sunmo wizzy ma fi para

Simi gbe sunmo bad boys

Ma fi para

Ma fi para

Ma fi para

No be Vaseline

Ma fi para

Ma fi para

Ko she adiagbon

Ma fi para