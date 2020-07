The Senate on Wednesday confirmed the nomination of 39 Non-career and one Career Ambassadors of the Federal Republic of Nigeria.

The confirmation of the nominees was sequel to the consideration of the report of the Senate Committee on Foreign Affairs during plenary.

President Muhammadu Buhari on July 1, 2020, in a letter requested the upper chamber to confirm the appointment of 41 Non-Career Ambassador-designate.

The Senate, however, confirmed 39 Non-career Ambassadors and stood down the confirmation of the nominees from Niger and Yobe states to resolve what the committee described as a “mixup.”





The nominees confirmed are: Engr Umar Suleiman (Adamawa); Kelvin Peter (Adamawa); John Usanga (Akwa Ibom); Chief Elejah Onyeagba (Anambra); Abubakar D. Ibrahim Siyi (Bauchi); Philip K. Ikurusi (Bayelsa); Hon. Tarzcor Terhemen (Benue); Paul Oga Adikwu (Benue); Al-Bishir Ibrahim Al-Hussain (Borno); Prof. Monique Ekpong (Cross River); Oma Djebah (Delta); Ominyi N. Eze, Ebonyi (Ebonyi); Yamah Mohammed Musa (Edo); Maj. Gen. C. O. Ugwu (Enugu); and Dr. Hajara I. Salim (Gombe).

Others are: Obiezu Ijeoma Chinyerem (Imo); Ali M. Magashi (Jigawa); Prof. M. A. Makarfi (Kaduna); Hamisu Umar Takalmawa (Kano); Imam Galandanci (Kano); Amina Ado Kurawa (Kano); Amb. Yahaya Lawal (Katsina); Dare Sunday Awoniyi (Kogi); Ibrahim Kayode Laaro (Kwara), Abioye Bello (Kwara); Zara Maazu Umar (Kwara); Ademola Seriki (Lagos); Henry John Omaku (Nasarawa); Chief Sarafa Tunji Ishola (Ogun); Mrs. Nimi Akinkube (Ondo); Adejaba Bello (Osun); Adeshina Alege (Oyo); Debo Adesina (Oyo); Ms. Folakemi Akinyele (Oyo); Shehu Abdullahi Yibaikwai (Plateau); Hon. Maureen Tamuno (Rivers); Faruk Yabo (Sokoto); Adamu M. Hassan (Taraba); Abubakar Moriki (Zamfara).

Also confirmed was Suleiman Sani, a Career Ambassador from the Federal Capital Territory (FC