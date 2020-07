By Nimot Adetola Sulaimon

President Muhammadu Buhari on Wednesday presided over a Federal Executive Council (FEC) meeting at the council chambers, State House, Abuja.

Vice President Yemi Osinbajo, Special Adviser on Media and Publicity Femi Adesina, Minister of Transportation Rotimi Amaechi, Federal Minister of Works and Housing Babatunde Fashola, amongst others were present at the meeting.

