Nollywood Actress Toyin Abraham has taken to her Instagram page to celebrate her hubby and father of her son, Ire, Kolawole Ajeyemi, who turned a year older today January 17th, describing him the one God used to cover her nakedness.

Toyin shared a post on her Instagram page, praying for Kola in Yoruba language as well as declaring her unending love for him.

In her post, Toyin wrote “Iwo ni eledumare fi se aso bo ihoho mi” which translates to ”you are the one God used to cover my nakedness”.

Read her post below;

Oko mi, ololufe mi, olowo ori mi @kolawoleajeyemi

Iwo ni eledumare fi se aso bo ihoho mi,

Iwo ni ete ti o je ki eyin mi di apoti isana

Iwo ni ejika ti ko je ki aso o ye lorun mi

Kolawole, iwo ni orun ti o gbe ori emi Toyin duro

Ni ojo eni to o je ayajo ojo ti a bi e saye, ni agbara eledumare, ire gbogbo ma wa e ri

Rere ni oju owo n ri, rere bayi ni oju e ma ma ri.

Eyan bi esu, esu bi eyan ti o ma n fi ikoro si nkan ti o n dun o ni fi ikoro si Ife wa ni agbara Olorun

Iwo ni irawo owuro mi, Irawo e o ni wo okunkun

Akolawole, Odun tuntun yi a san e s’owo, a san e s’omo, a san e si alafia ati emi gigun.

Happy birthday my love. Ife wa, titi laye laye ni.

I love you now and forever.